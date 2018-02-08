كتلة هوائية دافئة من القرن الإفريقي تصل الرياض

عادل الحربي (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تصل كتلة هوائية دافئة تميل للحرارة تتحرك في اتجاه العاصمة الرياض والمناطق الوسطى تدريجياً للشرقية وتغطي كافة الأجواء.

وقال كراني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” كتلة هوائية دافئة تميل للحرارة تتحرك في اتجاه العاصمة الرياض والمناطق الوسطى تدريجياً للشرقية وتغطي كافة الأجواء الإثنين 12 فبراير مع بداية كتلة باردة على الشمالية الغربية ” .

وأضاف كراني، أن الكتلة ” ستنتقل لبقية الشمال وجنوبًا حتى جنوب حائل بانخفاض حراري، وسحب ممطرة خاصة الشمالية الغربية وشرقاً والله أعلم ” .