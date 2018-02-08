شاهد.. تحدي موظفي السفارة الأمريكية ” جون ” الهلالي و ” فينيسا ” النصراوية

نواف السالم(صدى):

نشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو لاثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، وهما ” جون ” الذي يشجع الهلال، و ” فينيسا ” التي تشجع النصر، على خط الحماس للديربي الذي ستشهده مدينة الرياض مساء اليوم الخميس.

وكان كل واحد منهما يعبّر عن حماسه الكبير للنادي الذي يشجعه ولمباراة الليلة، حيث سيلتقي فريقا الهلال والنصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

يشار إلى أن صافرة المباراة ستنطلق عند الساعة 8:20 من مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد وسط مدينة الرياض.