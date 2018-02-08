شاهد.. تحدي موظفي السفارة الأمريكية ” جون ” الهلالي و ” فينيسا ” النصراوية
نشرت السفارة الأمريكية مقطع فيديو لاثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، وهما ” جون ” الذي يشجع الهلال، و ” فينيسا ” التي تشجع النصر، على خط الحماس للديربي الذي ستشهده مدينة الرياض مساء اليوم الخميس.
وكان كل واحد منهما يعبّر عن حماسه الكبير للنادي الذي يشجعه ولمباراة الليلة، حيث سيلتقي فريقا الهلال والنصر ضمن منافسات الدوري السعودي.
يشار إلى أن صافرة المباراة ستنطلق عند الساعة 8:20 من مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد وسط مدينة الرياض.
شاهد تحدي #جون_الهلالي و #فينيسا_النصراوية لمباراة #ديربي_الرياض اليوم
مين يدعم ناديه أكثر؟ #جون_الهلالي Vs #فينيسا_النصراوية #الهلال_النصر #الزعيم #العالمي pic.twitter.com/5DiU8eLIPy
— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) ٨ فبراير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26634 ] نشر منذ 1 ساعة
جون إن فاز الهلال ف أنا عازمك على الفطور
كبدة حاشي عند عمك ابوسعيد
ولا أحلا😋😋😋
وأنتي يافينيسا
إن فاز النصر
ف أبعزمك على العشى فمطعم إيطالي
مكرونه وأكلات خفيفه🤗🤗🤗🤗