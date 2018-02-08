المملكة تدعم المشروعات الصغيرة في مصر

نايف السالم(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، أنه في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تم يوم أمس الأربعاء، التوقيع على اتفاقيتين للمساهمة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ودعم الشباب العاملين في منظومة النقل التشاركي وقطاع الرعاية الصحية والمشروعات الزراعية والطاقة المتجددة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت مائتين وخمسين مليون جنية.

وأوضح السفير قطان، أن الاتفاقية الأولى تمت مع شركة ” بلس ” للتأجير التمويلي، بمبلغ مائة مليون جنية، والثانية مع شركة ” المجموعة المالية هيرمس ” ، بمبلغ مائة وخمسين مليون جنية.

وتم توقيع الاتفاقيتين في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالقاهرة، من قِبل كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والمهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة منحة المملكة لمصر.