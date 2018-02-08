بالصور.. عرض ” ماكلارين F1 ” شبه جديدة للبيع بسعر خيالي

متابعات(صدى):

مر 20 عام منذ بدأ انتاج ماكلارين F1 في عام 1998 ومع ذلك تظل F1 واحدة من السيارات الفائقة الايقونية , وقد أنتجت الشركة 106 نسخة منهم 64 نسخة للطرق العادية والباقي للسباقات, وقد حملت السيارة لفترة لقب أسرع سيارة انتاج في العالم مع وصولها لسرعة قصوى 386 كمساعة على مدار عقدين.

وقد توقفت السيارة عن المشاركة في السباقات حالياً وتحولت لأن تنضم للمجموعات الخاصة لمجمعي السيارات , وقد نمت قيمة السيارة مع مرور الوقت منذ ظهورها من 26 عام وظهرت نسخ قليلة من السيارة للبيع بأسعار تتراوح بين 10 و15 مليون دولار.

وقد عرض تاجر سيارات سويسري السيارة للبيع بسعر بلغ 25 مليون دولار, وحملت السيارة هنا لون فضي ميتاليك وكانت قد بيعت لأول مرة في ألمانيا في يونيو 1996 وقطعت مسافة 3500 كم فقط. والصور التي عرضت للسيارة قليلة الجودة رغم السعر المبالغ فيه لها.