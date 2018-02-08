محرز يعلن عودته لصفوف ليستر سيتي بعد تنفيذ طلبه

نواف السالم(صدى):

أكد نجم ليستر سيتي اللاعب الجزائري رياض محرز ، استعداده لإنهاء التمرد على فريقه والعودة إلى صفوفه، في حال سمح له بالرحيل عن صفوف الثعالب بعد نهاية الموسم الشتوي الحالي.

وكان ” محرز ” قد أعرب عن غضبه خلال الفترة الماضية، بسبب عدم موافقة إدارة ناديه الإنجليزي على رحيله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليمتنع عن حضور تدريبات الفريق الأخيرة.

يذكر أن النجم الجزائري قد أحرز مع ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 .