بالصور.. تأثر خادم الحرمين بمشهد للملك عبدالعزيز بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

ثارت عواطف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال حضوره لافتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثانية والثلاثين يوم أمس الأربعاء ، حيث لم يتمكن من تمالك مشاعره بعدما رأى الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ماثلًا أمامه في لقطة جسدها الممثل عبدالله الأحمري .

وبرع ” الأحمري ” في أن يخطو بخطوات وئيدة كما كان الملك المؤسس يتحرك في اللقطات المحفوظة له ، حيث أطل على الحضور بالعقال المقصب الشهير في لوحة خاصة تجسد بداية الدولة السعودية الثالثة ، ليسرد خلالها تاريخ ولادة المؤسس عام 1876 م في الرياض ، ومن ثم خروجه مع والده بعد سقوط الدولة الثانية ليعود إليها ويؤسس الثالثة باسم المملكة العربية السعودية .

وأظهر الملك سلمان – حفظه الله – تفاعله مع اللوحات التي تعبر عن الملوك والأئمة الذين تعاقبوا على المملكة في مراحلها الثلاث ، حيث انطلق فيها الملك الراحل عبدالعزيز مؤسسًا وبانيًا للدولة لمدة 31 عامًا ، ليعقبه بعدها أبناؤه وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز .