بالصور.. تأثر خادم الحرمين بمشهد للملك عبدالعزيز بالجنادرية
ثارت عواطف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال حضوره لافتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثانية والثلاثين يوم أمس الأربعاء ، حيث لم يتمكن من تمالك مشاعره بعدما رأى الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ماثلًا أمامه في لقطة جسدها الممثل عبدالله الأحمري .
وبرع ” الأحمري ” في أن يخطو بخطوات وئيدة كما كان الملك المؤسس يتحرك في اللقطات المحفوظة له ، حيث أطل على الحضور بالعقال المقصب الشهير في لوحة خاصة تجسد بداية الدولة السعودية الثالثة ، ليسرد خلالها تاريخ ولادة المؤسس عام 1876 م في الرياض ، ومن ثم خروجه مع والده بعد سقوط الدولة الثانية ليعود إليها ويؤسس الثالثة باسم المملكة العربية السعودية .
وأظهر الملك سلمان – حفظه الله – تفاعله مع اللوحات التي تعبر عن الملوك والأئمة الذين تعاقبوا على المملكة في مراحلها الثلاث ، حيث انطلق فيها الملك الراحل عبدالعزيز مؤسسًا وبانيًا للدولة لمدة 31 عامًا ، ليعقبه بعدها أبناؤه وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2759 ] نشر منذ 10 دقائق
ياروووحي عليه … الله يرحم والدينا ووالديه .. ويارب طول بعمره واعطيه الصحة والعافية☺️💖😘