بالفيديو.. هندي يخاطر بحياته ليدخل موسوعة ” جينيس “
تمكن فريق هندي، من دخوله موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية بتسجيله رقما قياسيا، في تقطيع أكبر عدد من ثمار البطيخ إلى نصفين خلال دقيقة واحدة، وذلك باستخدام سيف حاد على بطن رجل دون إيذائه.
وتمكن الفريق خلال دقيقة واحدة من تقطيع 49 بطيخة باستخدام هذه الطريقة الخطرة، ودون أن يخدش السيف بطن المتلقي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26634 ] نشر منذ 43 دقيقة
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26634 ] نشر منذ 9 دقائق
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