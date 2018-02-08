بالفيديو.. هندي يخاطر بحياته ليدخل موسوعة ” جينيس “

نيودلهي(صدى):

تمكن فريق هندي، من دخوله موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية بتسجيله رقما قياسيا، في تقطيع أكبر عدد من ثمار البطيخ إلى نصفين خلال دقيقة واحدة، وذلك باستخدام سيف حاد على بطن رجل دون إيذائه.

وتمكن الفريق خلال دقيقة واحدة من تقطيع 49 بطيخة باستخدام هذه الطريقة الخطرة، ودون أن يخدش السيف بطن المتلقي.