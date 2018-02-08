” النيابة العامة ” تعلن عقوبة تشويه معالم النقود المتداولة
أعلنت النيابة العامة، عقوبة من تعمد بسوء قصد تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود المتداولة نظاماً بالمملكة.
وقالت النيابة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة ، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئيًا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلي خمس سنوات، وبغرامة تصل إلي 10 ألاف ريال ” .
وتابعت، أن هذه ” المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .
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