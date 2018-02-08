” النيابة العامة ” تعلن عقوبة تشويه معالم النقود المتداولة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت النيابة العامة، عقوبة من تعمد بسوء قصد تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود المتداولة نظاماً بالمملكة.

وقالت النيابة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة ، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئيًا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلي خمس سنوات، وبغرامة تصل إلي 10 ألاف ريال ” .

وتابعت، أن هذه ” المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ” .