مرسيدس AMG A45 موديل 2019 تظهر في صور تخيلية

متابعات(صدى):

ظهرت مرسيدس A-Class الجديدة مؤخراً ولكن الصور التخيلية خرجت سريعاً لتتخيلها في صورة موديلات AMG A45 من قبل P Lis وتظهر السيارة التي تنافس أودي RS3 Sportback بمظهر أكثر شراسة مقارنة بالنسخ العادية من السيارة. ومن بين التغييرات في الصور التخيلية للسيارة شبكة تهوية Panamericana من AMG GT R وستستخدم في سيارات AMG المستقبلية مثل GLE.

وتشمل تحديثات السيارة صادم أمامي مطور وعتبات جانبية محسنة ومكابح أكبر ، كما ستأتي نسخة الانتاج من السيارة المتخيلة بشاسيه مطور أكثر شراسة وتعليق مقوى وخلوص أرضي أقل وتحمل محرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 400 حصان مع تسارع في 4.2 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 250 كمساعة مع خيارات أخرى من باقة AMG Driver.

ولا يعرف موعد الكشف عن هذه السيارة في صورة الانتاج ولكن لن نتفاجيء في حال ظهور السيارة في نهاية العام.