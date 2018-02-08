ارتفاع حصيلة وباء إنفلونزا الخنازير في الإكوادور إلى 66 قتيلا

كيتو(صدى):

أعلنت وزارة الصحة في الإكوادور، أن وباء انفلونزا الخنازير “H1N1 ” الذي يتفشى في البلاد منذ 19 نوفمبر الماضي، أدى إلى مقتل 66 شخصا، حيث زاد عدد المصابين حتى اليوم عن 900 شخص.

وقال نائب وزير الصحة كارلوس دوران، نحن في موسم الانفلونزا، بالدرجة الاولى من سلالة H1N1، مشيرا إلى أنه حتى الثالث من فبراير تم تسجيل إصابة 931 شخصا بينهم 66 توفوا.

ولفت ” دوران ” ، إلى أنه من بين المتوفين الـ66 هناك ثلاثة أصيبوا بسلالة ” H3N2 ” من هذا الفيروس والتي أُطلق عليها اسم ” الانفلونزا الاسترالية ” ، مضيفا أن غالبية الإصابات تركزت في مقاطعة بيشينتشا الواقعة في جبال الأنديز حول العاصمة كيتو.

وتشهد المناطق الواقعة في الأنديز من الاكوادور شتاء قاسياً يترافق مع برد قارس وأمطار غزيرة، وهي ظروف مؤاتية لانتشار الوباء.