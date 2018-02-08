وزير خارجية إيران لـ ” سامسونج ” : سأتخلى عن هاتفي إن لم تعطونا نوت 8 هدايا

طهران(صدى):

أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أنه سيتخلى عن هاتفه الشخصي من إنتاج شركة سامسونج ، في حال لم تقدم اعتذارا رسميا لرياضي بلاده وتتراجع عن قرارها بحرمانهم من هدايا هواتفها.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن ” ظريف ” هدد الشركة، بأنه سيتخلى عن هاتفه في حال لم تقدم الأخيرة اعتذارا رسميا حتى عصر اليوم الخميس وتتراجع عن قرارها على خلفية الإجراء غير الأخلاقي وغير الرياضي لشركة سامسونج، حسب قوله.

وقرر المسؤولون عن تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية، تقديم هدايا كناية عن أجهزة هاتفية جوالة من طراز ” سامسونغ نوت 8 ” لجميع المشاركين في الأولمبياد، باستثناء الرياضين الإيرانيين وزملائهم من كوريا الشمالية بذريعة العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

ومع أن سامسونج قررت إهداء 4 آلاف جهاز هاتفي جوال للرياضيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أنها حرمت من هذه الهدايا 22 رياضيا من كوريا الشمالية و4 رياضين من إيران، يشاركون في هذه الدورة من الألعاب الشتوية.