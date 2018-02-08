صحيفة: إصلاحات محمد بن سلمان جاءت في الوقت المناسب

علي القحطاني (صدى):

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن هناك حالة تأييد شعبي وإجماع على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظة الله-، في النهوض بالبلاد بشكل واضح.

وأشارت اصحيفة في تقريها، أن ذلك يأتي في الأساس من القناعة بأهمية تلك الإصلاحات التي يقوم بها محمد بن سلمان في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يري الشباب أن بلاده كانت في حاجة إليه منذ زمن طويل.

وأكدت الصحيفة، أن ولي العهد جاء في الوقت المناسب لتطوير المملكة، مشيرة إلى أن الأجيال الشابة ترى صعود ولي العهد علامة على أن الأمور في المملكة المحافِظة تتغير، كما أن هذه الإصلاحات تتم بسرعة أكبر مما كان يمكن أن يتصوره العالم، كما أن تلك الإجراءات تبدو الأكثر جرأة منذ بضع سنوات.