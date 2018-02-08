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المملكة تعزز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية بتوقيع اتفاقية

المملكة تعزز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية بتوقيع اتفاقية
حمود العنزي (صدى):

وقعت المملكة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي اليوم الخميس ، بهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية التي تسهم في تبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية .

وأصبحت المملكة بعد هذه الاتفاقية هي الدولة الثانية التي توقع عليها بعد الأردن ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزراي برئاسة السودان .

وحضر معالي نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي لتوقيع الاتفاقية خلال أعمال المجلس ، نيابة عن المملكة ، فيما وقعها نيابة عن الجامعة العربية مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار إيهاب مكرم .

ومن جانبه ، أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي ، إن الهدف من هذه الاتفاقية هو توثيق أوجه التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية ، حيث يؤثر هذا التعاون بشكل فعال على المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية ، عبر إعداد قواعد تعاون جمركي وإداري تسهل على الجمارك الاستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ على التجارة الدولية .

ولفت السفير كمال حسن علي ، إلى أن هذه الاتفاقية تشتمل على أوجه التعاون في كافة المجالات الجمركية من خلال المساعدة الإدارية المتبادلة ، وذلك فيما يخص البضائع والأشخاص ووسائط النقل وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية ، بالإضافة إلىحماية حقوق الملكية ، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسيل الأموال .

 


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