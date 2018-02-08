بالصور.. إطلاق عدد كبير من الحيوانات في محمية عروق بني معارض

راشد آل شريه(صدى):

دعم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الخميس، أضخم مشروع لإعادة توطين الحياة الفطرية في محمية عروق بني معارض.

وأطلق أمير نجران مجموعة من ظباء الريم، والمها العربي، وظباء الإدمي، والحبارى، والنعام؛ لإعادة توطينها داخل المحمية، في مشروع يعد الأضخم منذ تأسيس الهيئة للحياة الفطرية قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ويهدف المشروع إلى إعادة التوازن البيئي للطبيعة، ودعم السياحة الصحراوية داخل المحميات، وإعادة تأهيل الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.