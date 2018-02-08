مدير سياحة الأحساء يتفقد منشأة فندقية جديدة

نايف السالم(صدى):

زار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة ومدير مكتب الآثار ووليد بن عبدالله الحسين اليوم الخميس، منشأة فندقية جديدة من فئة خمس نجوم تستعد للتشغيل وتقديم خدماتها قريباً.

وأشاد الفريدة عقب الزيارة بحرص بعض المستثمرين على توفير مرافق فندقية وفق اشتراطات الهيئة ومعايير التصنيف المحلية والدولية، وذلك لتوفير الإقامة الممتعة والمريحة لنزلائها.

وأشار الفريدة، إلى أن فريق التفتيش بفرع الهيئة بالأحساء يقوم بجولات على مرافق الإيواء الفندقي ” الفنادق والوحدات السكنية ” بالمحافظة بشكل مستمر للوقوف على التزامها بأنظمة التصنيف ومعاييرها.