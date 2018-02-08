تامر حسني يرد على متهميه بالتسبب في خسارة أشرقت بـ ” ذا فويس كيدز “

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهت له بعد خسارة المتسابقة المصرية أشرقت أحمد في برنامج The Voice Kid .

وكتب تامر عبر صفحته على ” فيسبوك ” : ” توضيحاً: إختيار أغاني الحلقه الأخيرة بيكون منقسم بين المدرب وادارة البرنامج حسب حقوق الإستخدام ومدرّس الموسيقى الخاص بالأطفال ولازم الطفل نفسه يوافق عليها.. أغنية حيرت قلبي كانت إختياري انا فقط لأشرقت.. اما الناس الرايقة فكانت إختيار مدرس الموسيقى مع إدارة البرنامج ” .

وأضاف: ” التصويت والتقييم بيكون بشكل عام على الموهبة وادائها طوال رحلة البرنامج ويبدأ قبل اسبوع من الحلقة الأخيرة ويستمر حتى العرض المباشر ” .