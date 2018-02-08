سما المصري تنشر أول صورة لشيرين عبدالوهاب من شهر العسل

أماني الغامدي(صدى):

مازحت الفنانة المصرية سما المصري، جمهورها ومتابعيها عبر مواعق التواصل الاجتماعي بنشر صورة لشيرين عبدالوهاب وهي بملابس النوم، اثارت الجدل بين المتابعين .

وأشارت سما ممازحة الى أنها الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب من شهر العسل، وذلك بعدما إنتشرت أخبار تحدثت عن زواج شيرين من الفنان ​حسام حبيب​.

وعلقت سما على الصورة التي نشرتها لشيرين: ” مبروك ياعروسه والله فرحت لك.. ذي القمر بالبجامه.. من التوحيد والنور بتاع دبي دي ” ، فيما كُتب داخل الصورة ” الأولى من الفندق في شهر العسل ” .

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد نفت في وقت سابق شائعات زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، حيث أكدت أنها عندما تتزوج ستُعلم جمهورها بذلك.

