سما المصري تنشر أول صورة لشيرين عبدالوهاب من شهر العسل
مازحت الفنانة المصرية سما المصري، جمهورها ومتابعيها عبر مواعق التواصل الاجتماعي بنشر صورة لشيرين عبدالوهاب وهي بملابس النوم، اثارت الجدل بين المتابعين .
وأشارت سما ممازحة الى أنها الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب من شهر العسل، وذلك بعدما إنتشرت أخبار تحدثت عن زواج شيرين من الفنان حسام حبيب.
وعلقت سما على الصورة التي نشرتها لشيرين: ” مبروك ياعروسه والله فرحت لك.. ذي القمر بالبجامه.. من التوحيد والنور بتاع دبي دي ” ، فيما كُتب داخل الصورة ” الأولى من الفندق في شهر العسل ” .
يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد نفت في وقت سابق شائعات زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، حيث أكدت أنها عندما تتزوج ستُعلم جمهورها بذلك.
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