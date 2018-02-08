مسؤول روسي: أمريكا تستخدم آليات العقوبات بدون حساب

موسكو(صدى):

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم آلية العقوبات دون تمييز أوحساب للعواقب المدمرة لتلك العقوبات، لافتاً لأن روسيا قد حذرت أمريكا كثيراً من خطورة اتخاذ خطوات متهورة.

جاء ذلك في تعليقه على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، حيث أشار إلى ضرورة ممارسة الحذر الشديد والقدرة على التحمل وضبط النفس، وذلك فيما يتعلق بخطط إجراء التجارب العسكرية والضغط باستخدام العقوبات الذي يستخدمه السياسيون الأمريكيون دون حساب.