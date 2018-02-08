القهوة عامل محفز على زيادة الوزن

لندن(صدى):

يعتقد الكثير من الناس أن القهوة معززة للطاقة والتركيز خاصة في الصباح، وتساعد في حرق الدهون، لكن أكد خبراء تغذية أنها يمكن أن تزيد من الوزن.

حيث أثبتت دراسات بريطانية، أن على الرغم من احتواء القهوة على مضادات الأكسدة التي لا حدود لها، لكنهم يحذرون من زيادة الوزن، وخاصة زيادة الدهون في البطن.

كما أشار أحد خبراء التغذية، أن القهوة تشجع على زيادة الأداء العقلي الجيد، ومع ذلك فهي تؤثر على الهرمون الذي يمكن أن ترفع خطر زيادة الوزن.

وأضاف أن الكافيين لا يزيد معدل ضربات القلب فقط لكنه يرفع مستويات الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد والقلق، والذي يترتب عليه زيادة الوزن وخاصة في جميع أنحاء البطن.