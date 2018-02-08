إنتر ميلان يحارب للهرب من رقم قياسي مخزي

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى الهروب من الهزيمة على أرضه أمام بولونيا، في لقائهم الأحد المقبل، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وذلك تفاديًا لتحقيق رقم قياسي مخزي في نتائج الفريق.

وفشل إنتر ميلان في الفوز بـ8 مباريات متتالية حقق خلالها 6 تعادلات وخسر مرتين، الأمر الذي يعتبر أطول مسيرة له خالية من الانتصارات في تاريخ النادي، كما تبددت آماله في المنافسة على اللقب.

وقال مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي: ” نحن فريق هش فبمجرد حدوث خطأ نفقد الثقفة في أنفسنا ونظهر ضعف شخصيتنا. ” ، مضيفًا: ” لا سبيل أمامنا سوى التعقل في أداء الأشياء وتطوير نظام عمل يحافظ على ثقتنا في أنفسنا في سعينا لتحقيق أهدافنا ” .

وجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الخامسة التي يفشل فيها الميلان في الفوز في 8 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، وكان آخرها في الموسم الماضي عندما استعان الفريق بـ3 مدربين واحتل المركز السابع في نهاية الموسم.