بالصور.. الاتفاق على إزاحة العقبات بين الحدود الشمالية وشركة الاتصالات

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة امين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد صباح هذا اليوم في مكتبة مدير شركة الاتصالات في المنطقة الأستاذ فايز البديوي.

وجرى خلال مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة حول السبل الكفيلة بتسهيل بعض الاجراءات الخاصة باصدار رخص الحفريات لمشروع الالياف البصرية بمدينة عرعر.

من جهته، عبر البديوي عن خالص شكره وامتنانه لأمين المنطقة على دعمه لتنفيذ المشاريع الخدميه وتوجيهه لجهات الاختصاص بالامانة لتنفيذ المطلوب.

