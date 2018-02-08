القبض على أخطر دجال

الخرطوم(صدى):

قامت الأجهزة الأمنية بالسودان، بإلقاء القبض على دجال خطير يقوم باستغلال ضحاياه ويوهمهم بقدرته على جلب الأموال وتنزيلها بمساعدة الجن، وذلك مقابل الحصول على أموال طائلة منهم، مبرراً ذلك بشراء البخور وغيره.

وكشفت التحريات التي قامت بها الشرطة السودانية، عن أن هذا الرجل الأربعيني، من أخطر السحرة الدجالين بالمنطقة، حيث أنه يمارس الدجل منذ 20 عامًا، وأكُتشف أنه عائداً من رحلة اغتراب طويلة، نجح خلالها في إدخار مبلغ مالي لتأمين مستقبل أسرته، ليعود ويبدأ في الإيقاع بضحاياه، وذلك في مدينة ” محلية بحري ” شمال الخرطوم.