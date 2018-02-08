بياض البيض وأقراص الفحم علاج لطفلك من التسمم الدوائي

نورة الشهري(صدى):

تشعر الأمهات بالخوف الشديد علي أطفالها خاصة من خطر التسمم، والذي قد يتعرض له أي طفل وقد يتسبب أحيانا في الوفاة، وذلك في حالة عدم إنقاذ المريض ويعتبر التسمم الدوائي من أبرز أنواع التسمم. وفى هذه الحالة يجب إنقاذ المريض بعدة طرق قبل الذهاب للمستشفى.

حيث أكد أحد الأطباء أن هناك أنواع مختلفة من التسمم وهى :

1:التسمم الغذائي، وهو يأتي نتيجة تناول بعض الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو غير النظيفة.

2: التسمم نتيجة استنشاق بعض المواد الكيماوية والغازات السامة .

3:التسمم الدوائي نتيجة تناول جرعات عالية من الأدوية أو أدوية منتهية الصلاحية .

مضيفًا أن هناك عدد كبير من الأطفال يتعرضوا للتسمم الدوائي؛ نتيجة تناول الأدوية من المنزل دون رقابة من الأهل نظرا لحبهم الشديد في اكتشاف الأشياء من حولهم، مما يؤدى إلى تراكم السموم في الكبد وفى هذه الحالة يجب إنقاذ المصاب فورا حتى لا يصل مفعول الدواء للمعدة والأمعاء الغليظة.

حيث أن وصفة التسمم التي نصح بها الطبيب هي: كوب لبن مخفوق مع بياض البيض ، أو تناول شريط كامل من أقراص الفحم حيث إنه يعمل على طرد السموم من الجسم.