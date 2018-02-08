الدنمارك تتصدر قائمة أفضل دول العالم لتربية الأطفال

كوبنهاغن(صدى):

أصدرت ” يو إس نيوز آند وورلد ريبورت ” ، تقرير لعام 2018، تناولت فيه أفضل دول العالم؛ لتربية الأطفال وتصدرت الدنمارك قائمة هذا العام، كما تشمل دولاً عربية، كالإمارات التي احتلت المرتبة الـ 44 والمملكة جاءت في المرتبة الـ 65.

بدأ تصنيف القائمة، على طرح تساؤلات، على أكثر من 21 ألف شخص؛ لتقييم ثمانين دولة، وفقًا للعديد من المعايير، منها التأثير الاقتصادي والقوة والمواطنة وجودة المعيشة؛ وذلك من أجل تحديد أي من الدول هي الأفضل، حيث تطرق الباحثون إلى العناية بحقوق الإنسان، وود الأسر والمواطنين والمساواة بين الجنسين، والسعادة والمساواة في الدخل، ومعدل الأمان ومنظومة التعليم العام والرعاية الصحية.

وعن أفضل 10 دول، على مستوى العالم لتربية الأطفال، فجاء ترتيبهم كالتالي:

1- الدنمارك

2- السويد

3- النرويج

4- فنلندا

5- كندا

6- هولندا

7- سويسرا

8- نيوزيلندا

9- أستراليا

10- النمسا