القرار النهائي لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد بالمونديال في مارس

نواف السالم(صدى):

صرَّح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بأنه يصر على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا، الصيف المقبل.

وأكد ” إنفانتينو ” ، خلال زيارته إلى فيتنام، أن حوالي ألف اختبار ناجح حدق، معرباً عن أمله أن يتم دعم الحكام المستخدمين لتلك التكنولوجيا، والتي تم تجربتها في ألمانيا، إيطاليا، وإنجلترا.

ومن المقرر أن يضع المجلس الدولي لكرة القدم، قواعد اللعبة، في 3 مارس القادم، ومن ثم سيتعين على الفيفا، أن يفرض استخدام تكنولوجيا الفيديو في كأس العالم بروسيا.