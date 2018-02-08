خلطة مذهلة من الزنجبيل لشد البطن

متابعات(صدى):

من المعروف أنه تتعرض بشرة البطن للترهّل لأسباب عدة، إما بعد الولادة، أو خسارة الوزن سريعًا، أو حتى بسبب مشكلة في جفاف البشرة. إليكِ خلطة الزنجبيل التي تساعدكِ على تحضير قناع طبيعي لشدّ بشرة البطن.

أولًا عند اعتماد هذه الخلطة ستحصلين على نتائج مضاعفة، إذا رافقتِها بأسس العناية ببشرة البطن. إذ لا يمكنكِ أن تهملي كريم الواقي من أشعة الشمس عند الذهاب إلى البحر.

شاع استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس على الوجه والعنق والكتفين، إلا أنّ منطقة البطن أساسية، لأنّ أشعة الشمس تتسبّب بترهّل الجلد بسرعة. ثانيًا، ننصحكِ أن تتنبّهي إلى كيفية خسارة أو زيادة الوزن، لأنّ التغيّرات السريعة تؤذي بشرة البطن كثيرًا. ثالثًا، ننصحكِ أن تبتعدي عن الصابون وتستخدمي جيل الاستحمام المرطب المصنوع من مواد طبيعية، كما يمكنكِ إضافة زيت الجسم بعد الاستحمام، وتدليك منطقة البطن جيدًا.

اشتُهر الزنجبيل بفوائده الصحية وقوته على تنحيف الجسم عن طريق تناوله، إلا أنّ استخدامه كقناع، يساعد كثيرًا على شدّ بشرة البطن.

تابعي طريقة تحضير أهم خلطتين للحصول على بطن مثالي.

أول خلطة:

-اغسلي 500 غرام من الزنجبيل جيدًا

-لا تزيلي القشرة الخارجية

-اطحني الزنجبيل جيدًا

-ضعيه على النار ثم أضيفي 500 غرام من الملح

-أتركي المزيج على نار خفيفة حتى يسخن جيدًا

-ضعي الخليط داخل كيس، ودلّكي منطقة البطن بحركات دائرية حتى يبرد الكيس

الطريقة الثانية:

-اغسلي كيلوغرامًا من الزنجبيل

-اطحنيه من دون إزالة القشرة

-أضيفي الزنجبيل إلى ليتر من الخل

-اتركي الخليط في وعاء زجاجي لمدة أسبوع

-بعد أسبوع دلكي بطنكِ بالخلطة يوميًّا قبل الاستحمام

ننصحكِ أن تمارسي الرياضة المخصصة لشد عضلات البطن، التي بدورها تساعد الخلطات الطبيعية على شدّ بشرة البطن.