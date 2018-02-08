أول زنزانة بدون قضبان حديدية في ألمانيا

برلين(صدى):

شرعت السلطات الأمنية في ألمانيا، في تنفيذ أول زنزانة بدون قضبان حديدية، في ولاية ” ساكسونيا ” شرق ألمانيا، وذلك لتفادي حوادث انتحار المسجونين الخطرين هناك، وذلك على أثر انتحار اللاجئ السوري جابر البكر في أكتوبر لعام 2016م، بعدما تم سجنه بتهمة التجهيز لهجوم إرهابي بالقنابل على أحد المطارات في ” برلين ” .

جاء ذلك لتكون ولاية ” ساكسونيا ” ، هي أول ولاية يتم بها تأسيس أول زنزانة آمنة من هذا النوع بسجونها المركزية، ومن المقرر أن تدخل حيز الخدمة الفعلية والرسمية الصيف المقبل، ليتم تعميمها تباعًا في باقي الولايات.

يذكر أن هذه الزنزانة المطورة المرتقبة ستلحق بسجن تنفيذ الأحكام بعاصمة الولاية ” درسدن ” ، ولن تحتوي على أية قضبان حديدية يمكن للنزيل أن يستخدمها كوسيلة لشنق نفسه.