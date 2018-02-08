” الأحوال المدنية ” تعرض هوية الأمير نايف بـ ” الجنادرية “

عادل الحربي(صدى):

قامت الأحوال المدنية، بعرض مجسم بارز، في معرضها بمهرجان ” الجنادرية ” ، صورة لبطاقة الهوية الوطنية، لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأوضحت صورة البطاقة، كافة بيانات الهوية، للأمير نايف، رحمة الله، ومنها مكان وتاريخ ميلاده، ورقم السجل المدني، حيث ولد في الطائف عام 1353 فيما كان قد اصدر حفيظة النفوس عام 1381 من الرياض، وكان آخر تاريخ انتهاء للبطاقة في السابع من ربيع الأول لعام 1436هـ.

يُذكر أن الأحوال المدنية قدمت العديد من المعلومات التاريخية، خلال مشاركتها في الجنادرية، ومنها استعراض مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية ، وعرض الاجهزة القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين، وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع، والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية وغيرها.