بالصور.. إليسا لأول مرة بفستان كاجوال من تصميم فالنتينو

نورة الشهري (صدى):

ظهرت المطربة اللبنانية إليسا بإطلالة بسيطة ورقيقة لم يعتادها جمهورها من قبل، وذلك خلال مشاركتها في أحد المهرجانات التي كانت تحضرها في دبي بفستان من اللون السيمون.

حيث طلت أليسا بفستان كاجوال من توقيع دار الأزياء العالمية ” فلانتينو ” ، و كان الفستان بسيطا ورقيقا من اللون السيمون، وكان عبارة عن فستان استريت قصير أعلى الركبة، بالإضافة إلى أنه كان له أكمام كلوشة وهى تعد الاختلاف الوحيد في الفستان .

والجدير بالذكر أن إليسا قد بدت أيضًا خلال حضورها حفل القرية العالمية في دبي، تسريحة شعر رقيقة جدا، بالإضافة إلى أن الماكياج الخاص بها كان من درجات الروز حتى يتماشى مع إطلالتها بالفستان.