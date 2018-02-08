تركيا تجند مقاتلي ” داعش ” وترسلهم إلى عفرين

أنقرة(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام تركيا بتجنيد مقاتلين من تنظيم ” داعش ” الإرهابي، من أجل تغيير تكتيكاتهم العسكرية، حتى لا تثير الشبهات حولها بأن هناك تعاون عسكري تركي داعش.

وبحسب المصادر، فإن أنقرة غيَّرت التكتيك، عن طريق الاعتماد على أساليب جديدة ومختلفة بدلاً من السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، حيث قامت بعمليات خدام للناس زاعمة محاربتها للتنظيم الإرهابي، إلا أنها كانت تدربهم وترسلهم إلى عفرين شمال سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت، أن بعضا لمسلحين التابعين لجيش الاحتلال التركي، يرددون أناشيد للإرهابيين والمتطرفين في الشيشان.

يذكر أن تركيا تواصل عملياتها العسكرية على منطقة عفرين، من إطلاقها في 20 يناير الماضية، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح عشرات الآلاف.