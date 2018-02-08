” أمير الشرقية ” يتابع مجريات التحقيق بشأن وفاة ” رزان “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن كشفها للحقائق و الملابسات حول وفاة الفتاة ” رزان ” التي اُتهم والدها بالتسبب في وفاتها، وذلك خلال بيان رسمي صدر عنها اليوم الخميس.

حيث أكد أسعد سعود، المتحدث الرسمي لـ “صحة الشرقية ” ، أن هناك لجان استشارية فنية متخصصة ” محايدة ” من المركز السعودي لسلامة المرضى، قد بدأت فعلياً النظر في تفاصيل الحالة والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها منذ دخول الفتاة المستشفى وحتى وفاتها.

كما أشار مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، إلى أنه قد وجه إدارة المتابعة الفنية بالتحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

فيما أكد المتحدث، أن مجريات التحقيق في وفاة الفتاة، نالت اهتمام ومتابعة سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، الذي كان قد تسلم تقريراً مبدئياً حول أسباب الوفاة، وكيفية تعامل الكوادر الطبية مع الحالة منذ دخولها المجمع الطبي حتى وفاتها.

يذكر أن الفتاة ” رزان ” قد وافتها المنية بمجمع الدمام الطبي، مع اتهام والد الفتاة المتوفاة بالتسبب في وفاتها فجر السبت الماضي.