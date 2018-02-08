تدريب أكثر من 180 شاب وفتاة على نفقة الأمير فيصل بن خالد

أبها(صدى):

قال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير والمتحدث الرسمي باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، اليوم الخميس، أن الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، تكفل برسوم تدريب أكثر من 180 شاب وفتاة من حسابه الخاص.

وأضاف ” آل ثابت ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك سيتم لتدريب الشباب والفتيات في برامج تؤهلهم لدخول سوق العمل.

ويأتي ذلك ضمن حرص الأمير فيصل بن خالد على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة، لتحقيق أهداف ” رؤية المملكة 2030 ” ، وبرنامج ” التحول الوطني 2020 ” .