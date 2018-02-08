” تحقيقات الطيران ” يكشف تفاصيل حادث تحطم طائرة الثمامة

عادل الحربي(صدى):

كشف مكتب تحقيقات الطيران السعودي، اليوم الخميس، ملابسات حادث تحطم الطائرة الشراعية في منطقة الثمامة بالرياض، والتي راح ضحيتها الطيار ومرافقه.

وأكد المكتب أن فرق الإنقاذ عثرت على قائد الطائرة عبدالعزيز اللحيدان ومرافقه يوسف اللحيدان متوفيين، أثناء تمشيط المنطقة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

وأوضح أن المكتب تلقى بلاغًا عن فقدان طائرة رياضية شراعية خاصة من نوع Delta microlight، وعلى متنها قائد الطائرة ومرافقه في منطقة الثمامة بالرياض، وانقطاع الاتصال معهما منذ غروب يوم أمس.