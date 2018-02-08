المتحدث باسم الشرقية يستعرض منجزات الأمانة في مهرجان الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

استعرضت أمانة المنطقة الشرقية، منجزاتها في مهرجان الجنادرية 32 والتراث العمراني للمنطقة بجناحها ببيت المنطقة الشرقية ” بيت الخير “.

وصرَّح محمد الصفيان، المتحدث الرسمي للأمانة، بأن مشاركتها تأتي بتوجيهات من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

كما استعرض ” الصفيان ” في جناح الأمانة، معالم المنطقة الساحلية، إضافة إلى الحِرف اليدوية لسكان المنطقة وأهازيجها الشعبية.

وتضمن بيت الخير، معرض خاص لتعريف الزوار بمنجزات أمانة الشرقية، والمشروعات التي نفذتها في حاضرة المنطقة والمحافظات، والخدمات المقدمة .