وظائف خالية بشركة ” ساب ” في جدة و الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” ساب ” ، عن حاجتها لعدد من الموظفين باختصاصات متنوعة، وذلك في كل من ” الرياض وجدة ” ، طبقاً للمسميات الوظيفية الموضحة فيما يلي:

Business Enterprise Principal Architect/Consultant Job

Presales Senior Specialist Job

SAP Ariba Senior Solution Sales Executive – Saudi Arabia Job

Senior Account Executive – Riyadh Job

Presales Business Architect – Digital Supply Chain Job

Technical Quality Manager (TQM), Saudi Arabia Job

SAP Academy for Sales: Account Executive (Associate) – Saudi Arabia Job

Presales Expert – Financial Services Industry Job

Business Processes Senior Consultant, Saudi Arabia Job

SAP Academy for Sales: Account Executive (Associate) – KSA (September batch) Job

Principal Business Solution Architect, Human Resources Line of Business Job

Industry Value Advisor Expert – Public Sector Job

Marketing internship in Riyadh – 6 months Job

Account Executive, HCM – Riyadh Job

Business Processes Principal Consultant Job

Project Principal Consultant, Saudi Arabia Job

SAP Graduate Training Program – Riyadh Job

Senior Account Executive – Jeddah Job

وأتاحت الشركة الإطلاع على الشروط والتقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه التخصصات، من خلال موقع الشركة المتمثل في الرابط التالي: هنا .