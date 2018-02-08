انطلاق عمليات الحجز والمعاينة لتسويق 1899 وحدة سكنية بمشروع ” تلال الغروب ” بالدمام

نايف السالم(صدى):

قالت إدارة الشركة المطورة بمشروه ” تلال الغروب ” أن المشروع يعتبر مجمع سكني نموذجي متكامل العناصر من بنية تحتية، وخدمات، ومرافق عامة، وشوارع، وطرق مشاة، ومنتزهات، ومناطق خضراء، كما يعكس معايير وزارة الإسكان في توفير بيئة سكنية مثالية لمواطني المنطقة الشرقية.

وأضافت الشركة أنه بدأت عمليات الحجز والمعاينة لتسويق 1899 وحدة سكنية من نوع ” تاون هاوس ” بالمشروع الذي يدشن في المنطقة الشرقية غرب مدينة الدمام، موجهًا لمستفيدي برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع وزارة الإسكان على مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، ويحدها من الناحية الشمالية طريق الدمام الرياض السريع.

كما أنه تخضع أسعار وحدات ” تلال الغروب تاون هاوس ” لدراسات تسعيرية دقيقة، حتى تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية، فيما تقدم الشركة المنفذة للمشروع ضمان 10 سنوات للهيكل الإنشائي، والأنابيب الحرارية، ومخارج الكهرباء، والعوازل المائية، و20 عامًا على لوحات توزيع الكهرباء.