زيجة تكتمل بعد الموافقة على شرطاً غريباً بجازان

تركي السالم(صدى):

في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار الذي يرهق الشباب المقبلين على الزواج؛ بسبب المتطلبات الشاقة التي يضطروا إلى شرائها أو دفع أموالاً طائلة بها، كان مهر إحدى فتيات منطقة جازان هو المصحف فقط.

وتفصيلاً، صرَّح مأذون من منطقة جازان، بأنه فوجئ بطلب والد فتاة مهراً لابنته، مصحفاً فقط دون أي أموالاً أخرى، مضيفاً أنه سأل الأب والفتاة أكثر من مرة عن رغبتهم في وضع شروطاً أخرى إلا أن الجواب كان بالنفي.

وأشار المأذون، إلى أنه سأل والد الزوج عن ما إذا كان تم الطلب منهم أي أشياء أخرى أو أموال، إلا أنه أكد أن المصحف كان المطلب الوحيد منهم.

وأشاد المأذون، بالرجل وتصرفه، مؤكداً أنه يعرفه شخصياً وهومحافظ وخلوق ومن عائلة طيبة.

