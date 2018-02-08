حفل تخريج 304 من أفراد مكافحة المخدرات و141 من أمن المنشآت

عادل الحربي (صدى):

أقيم حفل تخريج 304 من أفراد مكافحة المخدرات، و141 فرداً من قوات أمن المنشآت، في معهد محمد بن نايف لحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، براعية مدير عام إدارة مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني.

من جانبه، صرّح العقيد الركن خالد القرني، قائد المعهد، بأن المعهد يستمر في مواكبة كل ما هو جديد ومتطور في مجال التدريب والتخصصات المختلفة، بدعم من صاحب السمو لاملكي وزير الداخلية ومتابعة قائد قوات أمن المنشآت.

كما أكد على تشرف المعهد بتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في مجال التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعات الأمنية، شاكراً اللواء أحمد الزهراني على دعمه المستمر، مدير الإدارة العامة لتدريب بمكافحة المخدرات لجهوده المتواصلة.

وشمل الحفل استعراض عسكري وتجربة لإحباط مخططات إرهابية افتراضية لاستهداف منشآت، و مهام فرق المخدرات.