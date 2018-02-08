بالصور.. هيونداي تحتفل بكأس العالم 2018 بإطلاق نسخ ” Go! SE “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيونداي تقديم نسخ Go! SE من موديلات 4 في بريطانيا للاحتفال برعايتها لكأس العالم 2018, وزودت موديلات Go! SE بفرش قماشي حصري وشعارات خاصة وألوان متعددة للفرش تشمل أزرق ميتاليك شامبيون.

ونبدأ مع موديل I10 Go! SE بسعر 11.285 ألف استرليني بمحرك 1 لتر بقوة 65 حصان وعجلات ألومنيوم 14 بوصة ومرايا خارجية سوداء لامعة وزجاج مظلل وشاشة 7 بوصة ونظام ملاحة وعجلة قيادة جلدية وكذلك ذراع نقل الحركة وتبطين سقف أسود وفرش Go! SE، وستتوفر السيارة بأربعة ألوان تشمل الأزرق شامبيون والرمادي ستار داست والأسود فانتوم والأبيض بولار.

أما نسخة i20 السوبر ميني فتأتي في اصدار Go! SE بسعر 14.335 استرليني وبمحرك 1.2 لتر بقوة 82 حصان وعجلات 15 بوصة ومرايا خارجية سوداء لامعة وزجاج مظلل ومصابيح أمامية بروجكتور وLED DRLs .

وبالنسبة لنسخة i30 Go! SE ، فتأتي بمحرك 1 لتر بقوة 118 حصان وتتوفر في صورة الهاتشباك والتورر بسعر يبدأ من 20.100 و20.600 استرليني على التوالي ، وتأتي بعجلات 17 بوصة ألومنيوم وصادم أمامي من i30 فاستباك ومرايا خارجية سوداء لامعة وزجاج مظلل وتبطين أسود للسقف وفرش Go! SE قماشي وتحكم بالمناخ ثنائي المناطق.

أما توسان Go! SE، فتأتي بسعر 24.300 ألف استرليني وتضيف عجلات ألومنيوم 19 بوصة و ومرايا خارجية سوداء لامعة وزجاج مظلل وتبطين أسود للسقف وفرش Go! SE قماشي وتطعيمات فضية داكنة وحساسات للمطر في المساحات الأمامية وتعتيم ذاتي لمرآة الرؤية الخلفية وخيارات عديدة للقوة.