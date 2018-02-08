بالصور.. أنغام تروج لألبومها الجديد بجلسة تصوير بالسي ثرو المحتشم

أماني الغامدي(صدى):

روجت المطربة المصرية ” أنغام ” لألبومها الخليجي الجديد، بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة رائعة؛ وذلك من أجل غلاف ألبومها، حيث ظهرت مختلفة تمامًا، وكانت جلسة التصوير في مكان يبدو وكأنه قصر ملكي، والجديد هنا أن الملابس كانت ” سى ثرو” ولكن على الطريقة المحتشمة.

حيث ارتدت أنغام في إطلالتها الأخيرة ، جامبسوت من لون” أشوزأوف روز ” وهو درجة من درجات الروز و البينك، وكان ينقسم الجامبسوت إلى قسمين الجزء الأيسر كان عبارة عن جيب واسعة أما الجزء الأيمن كان عبارة عن بنطلون من نفس الخامة المصنوع منها الجزء العلوي، و كان مطرز بالكريستال الفضي الذي أعطاه شكلا مختلفا، كما أنه مبطن بدرجة البيج حتى يتناسب مع طبيعة ملابس أنغام، و الجامبسوت جزء منه مغطى بشال ” كاب” من خامة الحرير، وهو من تصميم السوري رامي العلى .

كما ظهرت أنغام بماكياج هادئ رقيق ليتناسب مع إطلالتها الناعمة، كما اختارت تسريحة شعر لمصفف الشعر اللبناني طوني المندلق، والذي جمع كل شعرها على أحد جانبيها و صفف الويفي في الاطراف .