عودة البث لـ ” MBC Pro Sports ” مجددا بعد انقطاعه

نواف السالم(صدى):

عاد البث لمجموعة قنوات ” MBC Pro Sports ” ، قبل قليل، وذلك إثر توقفه المفاجئ قبل ديربي الهلال والنصر بساعات قليلة.

وكان مشاهدين ” MBC Pro Sports ” فوجئوا قبل قليل، بتوقف البث، وظهر الشعار الخاص بدوري المحترفين بدلًا من ظهور شعار القناة على الشاشة، الأمر الذي أثار استيائهم وهم في انتظار مباراة الهلال والنصر؛ حيث أن مجموعة القنوات تلك هي الناقل الرسمي لدوري المحترفين.

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم وشركة الاتصالات السعودية ” STC ” كانوا قد وقعوا مذكرة تفاهم لحصول الشركة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في كرة القدم ومباريات المنتخب الوطني، إضافة إلى الرعايات التسويقية لرابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي ولجنة الحكام ومسابقات الهيئة العامة للرياضة.