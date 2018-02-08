السودان تنفي إقامة قاعدة عسكرية تركية في جزيرة ” سواكن “

الخرطوم(صدى):

نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الخميس، إقامة قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن السودانية أو غيرها، لافتًا إلى أن المنطقة غير متاح بها وجود أي شخص آخر غير السودانيين.

وأوضح ” غندور ” في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، أن الرئيس التركى عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان ومصر.

وأكد أنه تم عقد اتفاق سوداني مصري على حل كافة القضايا الخلافية ضمن اللجنة الرباعية، كما تم الاتفاق على عقد لجنة من الدول الثلاث؛ لمناقشة الخلافات بشأن سد النهضة.