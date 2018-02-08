وظائف شاغرة للمدراء و المسوقين بشركة عقارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات العقارية العريقة، عن رغبتها في توظيف مديرين في فروع الشركة بكل من المنطقة الوسطى والشرقية، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية و المميزات التالية:

– مدير إدارة أملاك: و يحصل على راتب من 15000 إلى 20000 ريال.

– مسوقين ومحصلين عقاريين: و تشترط في المتقدمين خبرة ومؤهلات في التسويق والتحصيل وإدارة الأملاك، ويحصل على راتب من 6000 الى 8000 ريال.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين بالعمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]