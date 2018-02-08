يوم توعوي عن أمراض ” الروماتيزم ” بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

سعيد العجل(صدى):

افتتح المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض الدكتور سميح غزال ومساعد المدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور مصعب مكاوي المشرف على البرنامج العلمي اليوم فعاليات يوم الروماتيزم المقامة بالبهو الرئيس للمستشفى وذلك تحت رعاية الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.

واشتمل اليوم على معرض مصاحب وحملة توعوية علمية تضمنت (6)محاضرات قدمهانخبة من الأطباء والمتخصصين بالمستشفى الأولى بعنوان (متى تزور عيادة الروماتيزم)، تلتها محاضرة بعنوان (خشونة المفاصل)، ثم (الروماتيد المفصلي)، إضافة إلى محاضرة رابعة بعنوان (مرض النقرس)، وخامسة بعنوان (الذئبة الحمراء)وسادسة بعنوان ( معلومات غذائية )إلى جانب فقرة خاصة بتوزيع الشهادات للمكرمين ولقاء بعنوان اسأل طبيبك.

وأشاد المدير التنفيذي المشارك الدكتور سميح غزال بالفعاليات الخاصة بيوم الروماتيزم، وما تضمنته من معرض توعوي ومحاضرات، مثمناً رعاية الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم لهذه الفعاليات، وبيّن أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز دأب على تنفيذ برامج وفعاليات الأيام الطبية على مدار السنة بهدف نشر الوعي الصحي بين الرضى والعاملين في المستشفى.

وشهدت الفعاليه حضور عدد من المرضى والكادر الطبي الذين اثنوا على اقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع للوقاية من امراض الروماتيزم والفحص المبكر.