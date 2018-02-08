اتهام ريهام سعيد بقضية خطف أطفال لعمل سبق إعلامي

القاهرة(صدى):

أمرت نيابة شرق القاهرة بسرعة ضبط واحضار الإعلامية ريهام سعيد ، للتحقيق معها في قضية التحريض على خطف اطفال لعمل سبق إعلامي .

وقال مصدر أمني بالشرطة المصرية في تصريحات إعلامية ، أن النيابة العامة قررت حبس اثنين من معدي البرنامج وهما “غ. س. ع.”، و”ا. ي.” وثلاثة اخرين بينهم مسجل خطر بتهمة خطف طفلين من منطقة النهضة شرق القاهرة.

وحملت أوراق القضية رقم 228 لسنة 2018 جنايات خطف السلام ثاني، اتهامات للإعلامية ريهام سعيد ورئيس تحرير برنامج صبايا الخير، واثنين من معدي البرنامج، بالتحريض على خطف طفلين، لعمل سبق إعلامي.

وقالت معدة في البرنامج متهمة في التحقيقات إن مقدمة البرنامج ورئيس تحريره كلفاها بالتواصل مع شاب اكتشف عصابه لخطف الاطفال، وعليها أن تتصل بالعصابة على أنها تريد شراء طفلين، وتم الاتفاق على مبلغ 150 ألف جنيه للطفل.

وأضافت المتهمة أنه تم بالفعل تحديد الموعد وتم ابلاغ وزارة الداخلية، وعقب التنسيق والقبض على العصابة وعودة الطفلين لأهلهما؛ فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ.