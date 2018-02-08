أعضاء ” الاتفاق ” يتكفلون بـ 3000 تذكرة مجانية لجماهيره

نواف السالم(صدى):

تقدمت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الخميس، بالشكر الجزيل لعدد من أعضاء شرف النادي، وذلك نظير تكفلهم بتقديم 3000 تذكرة مجانية للجماهير الاتفاقية، وذلك لحضور مباراته أمام نادي الفيحاء، والمقرر عقدها السبت المقبل، بإستاد الأمير محمد بن فهد، في ” الدمام ” .

وذكرت إدارة النادي الأعضاء المتبرعين بالتذاكر، وهم: ” عبد الرحمن البنعلي، وعدنان المسحل، وعبد الرحمن الدبل، وسامر المسحل، ومحمد المسفر ” ، وذلك طبقاً لما قالته إدارة النادي عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، كان قد كثف استعداداته لمباراته أمام ” الفيحاء ” السبت القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري المحترفين.