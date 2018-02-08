4 مشروبات تشكل خطرا على الدماغ

متابعات(صدى):

يوجد العديد من المشروبات التي نتناولها بكثرة، دون الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يكون لها آثار سلبية على صحتنا، فبعض هذه المشروبات، لها تأثير سلبي على الدماغ، لذا تُقدم ” صدى ” بعض المشروبات ذات الآثار السلبية.

– القهوة: يجب عدم تناولها بكثرة، فالكافيين الموجود في القهوة، يزيد من خطر القلق، والارتباك، وتهيج والأرق، إذ يجب ألا يزيد استهلاكنا عن 250 ملليجرامًا، من الكافيين يوميًا، حوالي كوبين من القهوة أو أربعة أكواب من الشاي.

– المشروبات الغازية: فهناك صلة بين استهلاك المشروبات التي تحتوي على ” الأسبارتام، السكرالوز ” ومرض الزهايمر،

حيث كشفت احدى الدراسات، عن وجود ارتباط بين الاستهلاك اليومي من الصودا الدايت، وضعف الذاكرة، وانخفاض حجم الدماغ والحدّ من حجم الحصين.

– ماء الصنبور: ليس كل المياه صالحة للشرب، وكشفت دراسة للمعهد الوطني للصحة، والأبحاث الطبية عن أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر أعلى 1.99 مرة، في المناطق التي تعتمد على ماء الصنبور مباشرة وذلك؛ لاحتوائها على الألومنيوم بنسبة عالية.

– المشروبات السكرية: المشروبات السكرية خطر على الدماغ؛ حيث يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات، عالية السكر إلى إلحاق أضرار بالذاكرة قصيرة المدى، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن اكتساب المعلومات، وبديلًا عن المشروبات السكرية، يفضل تناول الفواكه الطازجة.