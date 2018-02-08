أمير المدينة يرعى افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي افتتاح اعمال منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة الذي سيقام يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439 الموافق 22 فبراير 2018 بجامعة طيبة بحضور 500 مشارك ومستثمر.

وقال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي خلال زيارة تفقدية للالتقاء بالمنظمين وموقع المنتدى اليوم الخميس إن المنتدى الذي سيعقد في المدينة هو أحد منتديات تعتزم الوزارة إطلاقها في عدد من مناطق المملكة ستسهم بمشيئة الله تعالى في تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والمائي بالمملكة ، كما ستسهم من خلال الشراكات التي ستحققها إلى استدامة الخدمات المختلفة والمحافظة على البيئة وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة التطويرية 2030 التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعظيم المحتوى المحلي. وأكد المهندس المشيطي خلال اجتماعه باللجان التنظيمية إن مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة عبر هذه المنتديات سيكون إضافة مهمة للارتقاء بالخدمات واستدامتها، كما سيثري الاقتصاد المحلي ويصنع فرصا استثمارية ووظيفية لأهالي لأهالي المناطق.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن المنتدى يوفر فرصا استثمارية متنوعة في القطاعات البيئية والمائية والزراعية وبتنوع في حجم الفرص بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويتميز المنتدى بشكل خاص في إبراز الفرص الاستثمارية لشباب وشابات الاعمال والشركات الناشئة التي ستساهم بمشيئة الله في تنمية مستدامة وخلق عمل.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن الفرض الاستثمارية المطروحة في قطاع البيئة تتمثل في إنشاء وتطوير المنتزهات البرية التي تهدف على تشجيع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة المنورة وزارها ، واستغلال المقومات الطبيعة والبيئة بالمنطقة ، وتطوير منتزهات برية متميزة وعالية المستوى يشمل كافة المرافق والخدمات اللازمة والأنشطة الترفيهية والترويجية والعائلية ، فيما تتمثل الفرص الاستثمارية في قطاع المائي استثمار موقع البرج والخزان واستثمار في مخرجات محطة الصرف الصحي.

أما الفرص في قطاع الزراعة فتتنوع ما بين انشاء مدينة للتمور متكاملة الخدمات لتكون وجهه عالمية لتجارة والتصنيع والتصدير ، وإنشاء مركز وطني لتشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك يعنى بتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك من خلال تقديم منتجات أمنة ذات جودة عالية يون لها عائد ثقافي وغذائي على المستهلك وتوفير فرض العمر للشباب في المنطقة ، والاستفادة المثلى من مرافئ الصيد بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص سياحية تنعكس على العاملين في مجال الصيد وزوار المنطقة ، وصناعة الدواجن الاستثمار الأمثل لمواقع متوفرة للوصول لعلامة تجارية مميزة .