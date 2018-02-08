بالصور.. مدير سجون الرياض يكرم بعض منسوبي الشؤون الصحية

سعيد العجل(صدى):

استمراراً للتعاون القائم بين مديرية السجون ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض من أجل تحسين الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء فقد قام مدير سجون منطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت بتكريم بعض منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وتسليمهم شهادات شكر وتقدير للجهود التي يعملونها تجاه اخواننا النزلاء في الادارة العامة لسجن الملز لتحديد الحالة الصحية للفم والاسنان والتى من خلالها يتم تحديد مدى الاحتياج للعناية بصحة الفم والاسنان ومدى ارتباط الحالة الفموية بالصحة العامة.

وسوف يستكمل بإذن الله التعاون ليشمل الادارة العامة لاصلاحية الرياض والادارة العامة لسجن الحائر وكذلك زيارات منتظمة للاطباء ذوي الخبرة للعمل في عيادة الاسنان.

