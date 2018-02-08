ماسك البصل لعلاج مشاكل الشعر واستعادة حيويته

أماني الغامدي(صدى):

تُعتبر مشاكل الشعر من أبرز المشاكل التي تسعى دائمًا النساء للتخلص منها ومعالجتها نهائيًا، كما أن العناية به بالطريقة التي تحافظ عليه بمظهر جذاب، صعبة جدًا وذلك لأن الشعر من أكثر أعضاء الجسم حساسية، ولأن مشاكل الشعر الأكثر تداولًا بين النساء بسبب الحمل والولادة والأسباب العضوية، خاصة المشاكل الناتجة عن تصفيفه باستخدام المكواة والسيشوار والصبغات المتكررة.

لذلك تستخدم كثير من النساء مستحضرات التجميل الخاصة بعناية الشعر لتصليح التلف الناتج عن الأسباب السابقة، إلا أن النتيجة لا تكون مُرضية في معظم الأوقات، لذلك فتتجه فئة ليست بالقليلة منهن إلى مجال الوصفات الطبيعية التي تعمل على إصلاح الشعر واستعادة حيويته.

وفي سياق متسق، نصح أحد خبراء التجميل بماسك البصل و الذي يتكون من :

عصير بصلة بيضاء كبيرة الحجم، ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

طريقة تحضير الماسك:

امزجي المكونات السابقة معًا حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على شعرك وبعدها ودلكيه لمدة 10 دقائق، بعدها اتركي الماسك على شعرك لمدة 10 دقائق أخرى، وأخيرًا اغسلي شعرك بالطريقة العادية، وكرري هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا حتى تحصلين على نتيجة سريعة.